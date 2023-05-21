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18:57, 21 мая 2023Силовые структуры

В подмосковной квартире нашли боевую гранату

Shot: в квартире в подмосковном Серпухове нашли боевую гранату РГД-5

Фото: Пехотинец / Wikimedia Commons

В квартире в подмосковном Серпухове нашли боевую гранату РГД-5. Квартира была продана несколько недель назад. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным канала, новые хозяева приобрели жилье в начале мая и решили сделать в нем ремонт. В процессе разбора вещей предыдущего хозяина они нашли белую гранату РГД-5 с запалом на балконе.

На место происшествия вызвали экспертов. Они пришли к выводу, что граната является боевой и представляет опасность. Сейчас подозрительный предмет отправлен на экспертизу.

Ранее в московском районе Южное Бутово нашли предмет, похожий на гранату. По данным Shot, подозрительный предмет обнаружили на площадке для выгула собак недалеко от храма Святителя Стефана Пермского.

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Варвара Кошечкина
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