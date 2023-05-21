Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 21 мая 2023Наука и техника

Для iPhone нашли десятки опасных уязвимостей

9to5Mac: Apple нашла и исправила 40 уязвимостей для iPhone в iOS 16.5

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская компания Apple выпустила обновление iOS, в котором исправила десятки опасных уязвимостей. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Обновление iOS 16.5, которое оказалось доступным для владельцев iPhone, включает в себя исправление для почти 40 уязвимостей и системных брешей, которые нашли специалисты Apple. По оценкам программистов корпорации, три из 40 уязвимостей активно эксплуатируются хакерами.

Так, в апдейте исправили проблемы, связанные с ядром системы, системными настройками, работой Wi-Fi, WebKit, ярлыками, функцией хранения фотографий. Также Apple представила обновления для iPadOS.

По словам представителей Apple, обновление строго рекомендуется для установки. Запросить апдейт можно в настройках смартфонов и планшетов. Обновление iOS и iPadOS доступны для iPhone 8 и более новых смартфонов, iPad 5-го поколения, iPad mini 5-го поколения iPad Air 3-го поколения и более новых планшетов, всех версий iPad Pro.

В середине апреля специалисты Citizen Lab нашли в iOS уязвимость, позволяющую взламывать iPhone. Обнаруженный для атаки эксплойт Endofdays применял невидимые жертве приглашения для календаря iCloud, с помощью которых хакеры получали доступ к устройствам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил российских военных со взятием Артемовска. Информацию об освобождении города ранее подтвердило Минобороны
Кинолог развеял популярный миф о собаках
Для iPhone нашли десятки опасных уязвимостей
Названы эффективные методы профилактики целлюлита
Экс-канцлера ФРГ не позвали на юбилей его партии
Главу МВД Британии привлекут к расследованию по делу о превышении скорости
Украинская армия обстреляла мусорный полигон в Белгородской области
На российской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов поезда
Россиянам рассказали о нюансах платы за капремонт
Перечислены регионы страны с максимально выросшими ценами на покупку дачи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.