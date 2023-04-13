В iPhone обнаружили опасную уязвимость

Специалисты Citizen Lab нашли в iOS уязвимость, позволяющую взламывать iPhone

Специалисты агентства Citizen Lab обнаружили в iPhone новую уязвимость. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Программисты напомнили о зловредном ПО Pegasus, которое применялось для слежки за политиками, активистами и журналистами, пользующихся iPhone. Авторы исследования нашли похожее программное обеспечение под названием Reign, которое уже применили для шпионажа за пользователями смартфонов Apple.

В отчете говорится, что программа была создана израильской компанией QuaDream. Она уже была использована для слежки за пятью пользователями техники Apple из Северной Америки, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Европы и с Ближнего Востока. Обнаруженный для атаки эксплойт Endofdays применял невидимые жертве приглашения для календаря iCloud, с помощью которых хакеры получали доступ к устройствам.

Эксперты Citizen Lab отметили, что эксплойт был развернут на базе iOS 14 — выпущенной в 2020 году операционной системы для iPhone. Судя по тому, что специалисты не смогли обнаружить случаев применения Reign после ноября 2021 года, Apple устранила уязвимость.

В июле 2022 года Apple анонсировала появление защитного режима Lockdown Mode на устройствах. При его активации значительно ограничиваются функции девайсов, что препятствует их взлому.