На iPhone появится защита от шпионажа

Apple добавит в iPhone, iPad и Mac защиту от стороннего доступа к устройствам

Apple анонсировала появление защитного режима на устройствах, который ограничит возможность доступа к гаджетам. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Описанный специалистами компании «режим локдауна» (Lockdown Mode) ограничит функциональность устройств, чтобы посторонние не могли получить к ним доступ. По словам представителей организации, добавленный режим полезен пользователям, которые могут подвергаться риску узконаправленных кибератак со стороны частных компаний, разрабатывающих спонсируемое государством шпионское ПО.

В Lockdown Mode на устройствах под управлением iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura будут блокироваться подключения по проводу в случае, если девайс заблокирован. Также будут недоступны вложения во входящих сообщениях, отключены некоторые технологии в браузере — например, JavaScript, заблокированы входящие приглашения в FaceTime. Также в данном режиме нельзя будет инсталлировать различные профили настроек.

«Режим локдауна — первая крупная опция такого рода, которая появится этой осенью в iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Это экстремальная необязательная защита для очень небольшого числа пользователей», — отметили представители Apple. Также в компании рассказали, что выделят грант в размере 10 миллионов долларов для специалистов, которые борются с различным ПО для шпионажа.

В середине 2021 года стало известно о применении ПО Pegasus для слежки за активистами, журналистами и лидерами некоторых стран — в том числе, на iPhone. В ноябре Apple подала в суд на израильскую компанию NSO Group, которая является разработчиком Pegasus.