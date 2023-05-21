В Японии завершился саммит G7

Премьер Японии Кисида объявил о завершении саммита «Большой семерки» в Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о завершении саммита «Большой семерки» (G7) на итоговой пресс-конференции в парке Мира Хиросимы. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает РИА Новости.

Он также выразил благодарность всем, кто принял участие: семи лидерам стран G7, главам восьми приглашенных стран, а также лидерам семи международных организаций.

Ранее обозреватель The New York Times Питер Бейкер заявил, что саммит G7 в Хиросиме превратился в «клуб одиноких сердец», где каждый из лидеров может пожаловаться на трудное положение из-за низкого уровня поддержки среди сограждан.

«Большая семерка» — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. В 2023 году председательство в «Группе семи» перешло Японии. Встреча проходила в городе Хиросима с 19 по 21 мая. Приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Коморские Острова.