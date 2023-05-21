В США рассказали о настоящей причине встречи лидеров G7

NYT: саммит G7 превратился в место, где каждый лидер мог пожаловаться на трудное положение

Саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме превратился в «клуб одиноких сердец», где каждый из лидеров может пожаловаться на трудное положение из-за низкого уровня поддержки среди сограждан. О настоящей причине встречи политиков рассказал обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер.

«Для Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными избранными ими президентами и премьер-министрами», — объяснил журналист.

Бейкер в своей статье привел данные опроса Morning Consult. Его результату свидетельствуют о том, что ни один из собравшихся политиков не может заручиться поддержкой большинства населения собственной страны.

Обозреватель указал на проблемы с госдолгом США, уровень преступности в Штатах и опасения избирателей в связи с возрастом американского лидера Джо Байдена. В свою очередь, низкий уровень поддержки президента Франции Эммануэля Макрона журналист связывает с пенсионной реформой. Опросы в других странах также не добавляют оптимизма их лидерам.

При этом, если бы выборы были проведены сейчас, Консервативная партия премьера Великобритании Риши Сунака проиграла бы Лейбористской. В свою очередь, Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла бы Христианско-демократическому союзу в Германии, подчеркнул Бейкер.

В конечном итоге саммит стал прекрасной возможностью для неудачливых политиков обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность избирателей, подытожил журналист.

Саммит «Группы семи» проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Накануне Джо Байден во время общения с журналистами вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 попросил представителей СМИ умолкнуть после шквала вопросов о возможном дефолте в Соединенных Штатах.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между странами коллективного Запада и глобальным мировым большинством возникла линия разлома. По мнению министра, США использовали кризис на Украине для так называемой консолидации своего лагеря, которая в действительности больше напоминает тотальное подчинение всех остальных своей воле.