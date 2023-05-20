Байден попросил журналистов умолкнуть после шквала вопросов о дефолте в США

Президент США Байден попросил журналистов умолкнуть после шквала вопросов о дефолте

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Хиросиме попросил представителей СМИ умолкнуть после шквала вопросов о возможном дефолте в Соединенных Штатах. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает РИА Новости.

«Умолкните, ладно? Спасибо», — сказал с улыбкой Байден.

Пытаясь дать ответ на некоторые из множества поступивших вопросов, американский лидер заявил, что абсолютно спокоен насчет разговоров о надвигающемся дефолте в стране. Он указал, что уже провел поэтапные переговоры с республиканцами по вопросу увеличения лимита заимствований. Первая встреча, по словам Байдена, не принесла особых результатов, в отличие от последующих двух.

Ранее 20 мая президент США заявил о все еще остающейся у него уверенности избежать в стране дефолта. Он также считает, что даже напряженность в переговорах по государственному долгу Вашингтона будет преодолена, так как республиканцы и демократы смогут достичь соглашения.

