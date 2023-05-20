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15:40, 20 мая 2023Мир

Лавров заявил о линии разлома между Западом и мировым большинством

Лавров заявил, что между Западом и глобальным мировым большинством возникла линия разлома

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Между странами коллективного Запада и глобальным мировым большинством возникла линия разлома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в субботу, 20 мая, передает ТАСС.

По словам министра, США использовали кризис на Украине для так называемой консолидации своего лагеря, которая в действительности больше напоминает тотальное подчинение всех остальных своей воле.

«Несмотря на это, консолидация произошла, но одновременно возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством — странами глобального Юга и Востока», — подчеркнул Лавров, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Ранее Лавров также оценил решения саммита G7, который проходит в японской Хиросиме. По его словам, они нацелены на сдерживание России и Китая.

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Варвара Кошечкина
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