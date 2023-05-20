Лавров назвал цель решений саммита G7

Глава МИД РФ Лавров: решения саммита G7 нацелены на сдерживание России и Китая

Решения саммита G7, который проходит в японской Хиросиме, нацелены на сдерживание России и Китая. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция выступления велась на YouTube.

«Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются по России на саммите "семерки", которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской народной республики», — высказался он.

По словам министра, страны НАТО и Евросоюза поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Ранее сообщалось, что страны G7 решили ускорить отказ от энергоносителей из России. Особое внимание они пообещали уделить сокращению потребности в российском газе.