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15:40, 20 мая 2023Мир

Лавров назвал цель решений саммита G7

Глава МИД РФ Лавров: решения саммита G7 нацелены на сдерживание России и Китая

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Решения саммита G7, который проходит в японской Хиросиме, нацелены на сдерживание России и Китая. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция выступления велась на YouTube.

«Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются по России на саммите "семерки", которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской народной республики», — высказался он.

По словам министра, страны НАТО и Евросоюза поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Ранее сообщалось, что страны G7 решили ускорить отказ от энергоносителей из России. Особое внимание они пообещали уделить сокращению потребности в российском газе.

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Варвара Кошечкина
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