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12:39, 20 мая 2023Экономика

Страны «Большой семерки» ускорят отказ от российских энергоносителей

Страны G7 договорились ускорить отказ от зависимости от российских энергоносителей

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) договорились об ускорении поэтапного отказа от зависимости от российских энергоносителей. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита в японской Хиросиме.

По данным документа, особое внимание уделяется сокращению потребности в газе и в энергосбережении. Помимо этого, лидеры стран согласились, что ситуация на Украине сильно влияет на энергетическую сферу, поэтому следует устранить влияние конфликта на «поставки энергии, цены на газ и инфляцию, понимая первостепенную необходимость ускорить переход на чистую энергию».

Ранее министр энергетики Испании Тереса Рибера заявила, что в будущем Евросоюз введет запрет на закупки сжиженного природного газа (СПГ) в России и это произойдет «скорее рано, чем поздно».

Тем временем Молдавия смогла полностью отказаться от российского газа, подключившись к европейской энергосети. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. В декабре 2022 года Молдавия перестала потреблять российский газ, а весь импортируемый по контракту с «Газпромом» объем в 5,7 миллиона кубометров в сутки стала направлять в Приднестровье.

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Варвара Кошечкина
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