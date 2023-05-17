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08:47, 17 мая 2023Экономика

В Испании заявили о неизбежности запрета на закупки российского газа в Европе

Минэнерго Испании: ЕС введет запрет на закупки российского СПГ «скорее рано, чем поздно»
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Vincent West / Reuters

В будущем Евросоюз введет запрет на закупки сжиженного природного газа (СПГ) в России, и это произойдет «скорее рано, чем поздно», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера. Ее слова приводит Reuters.

«Если мы хотим быть последовательными, мы должны заявить, что не будем принимать российский СПГ. Нас всех мог бы устроить такой сценарий. Со временем будет все проще принять это решение о запрете импорта СПГ из России», — сказала Рибера.

В марте министр обратилась к испанским импортерам СПГ и крупнейшим операторам с просьбой не заключать новые контракты на поставки газа с Россией по истечении старых. Теперь Рибера заявила, что все компании пообещали не подписывать новые контракты.

Ранее с аналогичным предложением к европейским компаниям выступила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, напоминает Reuters.

В марте страны Евросоюза договорились, что будут искать юридический вариант для блокировки поставок СПГ из России без введения санкций. Министры энергетики стран-участниц блока предложили, чтобы новые правила европейского газового рынка предполагали возможность для правительств временно запрещать российским и белорусским экспортерам газа бронировать мощности инфраструктуры для поставок СПГ в Европу.

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Софья Ермакова
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