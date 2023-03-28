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11:16, 28 марта 2023Экономика

Стало известно о планах ЕС блокировать поставки сжиженного газа из России

Bloomberg: страны Евросоюза смогут блокировать поставки российского СПГ не вводя санкции

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

Евросоюз планирует создать механизм, который позволит странам блокировать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости введения дополнительных санкций. Об этом стало известно агентству Bloomberg. Новое ограничение приведет к снижению потоков российских энергоносителей в регион.

Мера предполагает, что правительство любой страны блока сможет временно запрещать экспортерам из России заранее бронировать инфраструктурные мощности для поставок. Министры энергетики ЕС уже готовы одобрить соответствующее предложение. Для использования механизма некоторым странам будет необходимо заранее проконсультироваться с другими членами ЕС и Еврокомиссией, отмечает агентство.

Инициативу поддерживают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. До вступления меры в силу ее должен одобрить Европарламент.

В начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Евросоюз полностью отказаться от закупок российского сжиженного газа. По ее мнению, отказ от контрактов с Россией гарантирует «надежным» поставщикам газа сохранение спроса на него в регионе.

С аналогичным предложением к местным поставщикам позднее выступила Испания — главный покупатель российского СПГ в Европе. Блок стал закупать больше СПГ из других стран после начала военных действий на Украине и отказался от трубопроводных поставок газа из России.

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Мария Грушко
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