Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным в Донбассе

Украинский пленный Василий Ленив: ВСУ понесли большие потери под Спорным в Донбассе

Украинские войска продолжают нести большие потери под селом Спорное в Донбассе. Об этом рассказал боец 14-й бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен на северском направлении, пишет РИА Новости.

Он вспомнил об одной из атак российской стороны на этом направлении. Ленив утверждал, что однажды утром его «засыпало, ноги были ранены». Боец пытался самостоятельно «выкапываться из земли и кричал, но никто не подходил» на помощь. Только позднее его смогли спасти, полностью вытащив из-под земли.

«9 мая вытащили, на День Победы, — теперь это мой второй день рождения. Мне очень страшно было», — рассказал он. Ленив добавил, что тогда российские войска смогли занять еще четыре позиции ВСУ. «Много погибло, очень много погибло. (…) Нас круглосуточно крыли минометы, [реактивные системы залпового огня] "Град" — даже боялись высовываться», — заключил пленный солдат.

12 мая стало известно, что российские военные взяли под контроль еще одну точку ВСУ близ поселка Спорное в районе Артемовска. Атака велась при поддержке танков и бронетранспортеров, а также при помощи беспилотников, которые корректировали данные по целям. В тот момент было уничтожено несколько десятков украинских военных, огневые точки противника и его подкрепления.

Спорное находится на границе ДНР и ЛНР, в 111 километрах севернее Донецка. По данным Минобороны, ВСУ ежедневно теряют в боях на этом направлении по несколько десятков бойцов.