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17:31, 12 мая 2023Россия

Минобороны России сообщило о взятии опорного пункта ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские военные взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ поселка Спорное в районе Артемовска. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, штурм опорного пункта ВСУ велся при поддержке бронегруппы из танков и бронетранспортеров, а также при корректировке с воздуха.

Уточняется, что при атаке было уничтожено несколько десятков военнослужащих ВСУ, пулеметные огневые точки и направлявшиеся к опорнику группы подкрепления противника.

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Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск. По его словам, украинские власти намерены удерживать город «столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей».

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Марк Леонов
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