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08:26, 21 мая 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасном для авто загрязнении

Автоэксперт Шапарин: пыльца, тополиные почки, пух одуванчиков могут вывести из строя авто

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Автоэксперт Антон Шапарин рассказал россиянам, что пыльца, пух одуванчиков, тополиные почки и птичий помет могут серьезно навредить автомобилю. Об опасном для машины загрязнении он предупредил в интервью радио Sputnik.

По его словам, в период, когда зацветает множество растений, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается дополнительным рискам. Шапарин объяснил, что пыльца не доставляет особых проблем с технической стороны. Но если в салон попадает много подобной грязи, а машина используется с закрытыми окнами или люком, это значит, что салонный фильтр некачественный, его нужно заменить.

«А вот тополиные почки и птичьи экскременты способны существенно повредить автомобиль, они практически вклеиваются в структуру лака. Почки можно оттереть по большому счету только нашатырным спиртом», — объяснил автоэксперт.

Что касается птичьих экскрементов, дело может дойти даже до полировки лакокрасочного покрытия машины. Шапарин посоветовал использовать специальные средства для защиты кузова от загрязнения. Например, воск или керамическое покрытие.

В некоторых случаях пух тополей и одуванчиков может стать причиной поломки двигателя, отметил эксперт. Пух часто забивается в радиатор, поэтому их нужно чистить раз в сезон.

«Но делать это обязательно нужно, потому что между радиатором кондиционера и радиатором основным образуется "шуба" из пуха. Прямое следствие — перегрев. Может закончиться катастрофой для автомобиля», — резюмировал Антон Шапарин.

Ранее сообщалось, что российские власти хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Ожидается, что данная мера позволит чаще ремонтировать корейские и китайские машины. При этом по европейским маркам средний срок доставки комплектующих может достигать шести месяцев.

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Марина Совина
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