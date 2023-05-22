Появились подробности атаки дрона на здание администрации в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков заявил, что из-за атаки дрона на администрацию был взрыв

После атаки беспилотника на здание администрации сельского поселения села Головчино в Грайвороновском округе произошел взрыв и пожар. Об этом, приводя подробности атаки, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Сотрудники администрации округа очень быстро сориентировались. Минимальный ущерб, никто из мирных жителей не пострадал. Огонь на соседние постройки не перекинулся», — написал губернатор.

По его словам, после атаки дрона у части жителей пропало электричество — проблему специалисты устранили в пять часов утра. Восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, добавил Гладков.

Беспилотник атаковал здание администрации сельского поселения села Головчино в ночь на понедельник, 21 мая. После этого загорелась крыша, никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.