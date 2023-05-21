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23:55, 21 мая 2023Россия

В Белгородской области на здание администрации было сброшено взрывное устройство

Гладков: в Белгородской области на здание администрации сброшено взрывное устройство

Фото: Telegram-канал «Белгород — Молния»

В Белгородской области на здание администрации сельского поселения села Головчино в Грайвороновском округе с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы области, после инцидента загорелась крыша, на месте работают оперативные службы, началось тушение пожара. Также отмечается, что по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка.

Днем 21 мая Гладков заявил, что сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. В частности, обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В нем снаряд повредил офис семейного врача — у здания посечена кровля и выбито окно.

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Марина Совина
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