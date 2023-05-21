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21:34, 21 мая 2023Россия

В приграничном регионе заявили о повреждении линии электропередач из-за обстрела

Глава Белгородской области Гладков: после обстрела ВСУ повреждена линия электропередач

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе, об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

«Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка», — сообщил он.

Глава Белгородской области отметил, что пострадавших нет, в ближайшее время бригады электриков начнут восстанавливать поврежденные объекты.

Ранее днем 21 мая Гладков заявил, что сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. В частности, обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В нем снаряд повредил офис семейного врача — у здания посечена кровля и выбито окно.

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Марина Совина
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