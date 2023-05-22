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20:39, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Женщина отправила резюме более чем 300 компаниям и получила неожиданный ответ

TikTok: женщина отправила резюме более чем 300 компаниям и получила ответ от пяти из них

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница TikTok под ником Burb, проживающая в США, рассказала, что отправила резюме более чем 300 компаниям, в том числе и сетям ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и Taco Bell, и получила от последних неожиданный ответ. На ее ролик, опубликованный 19 мая, обратили внимание журналисты издания Daily Dot.

Женщина сообщила, что разослала резюме 300 компаниям и получила ответ от пяти из них. По словам авторши ролика, четверо из потенциальных работодателей оказались мошенниками, а один заявил, что его компании больше не существует.

«Что я делаю дальше? Я смотрю такие места, как "Макдоналдс" и Taco Bell. (...) Они сказали, что я слишком квалифицированный соискатель для них», — рассказала женщина. Она добавила, что также связалась с сотрудниками нескольких автомобильных заправочных станций, но там ей ответили, что им не нужны работники.

Ролик женщины набрал более тысячи комментариев. «Я тоже отправила резюме в сотни мест и не получила ответа», «Мне потребовалось шесть месяцев и сотни звонков в компании, чтобы найти работу. Слава Богу, жених поддерживал меня все это время, иначе я бы оказалась на улице», — поделились своими историями пользователи.

Ранее TikTok-блогерша из Великобритании Кенни Бакки дала простой совет для успешного собеседования. Она рекомендовала в конце каждого собеседования задавать вопросы, которые должны показать заинтересованность соискателя в вакансии.

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Олег Давыдов
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