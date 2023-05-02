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08:01, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша дала простой совет для успешного собеседования

TikTok-блогерша Бакки посоветовала соискателям задавать вопросы в конце собеседования

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

26-летняя британская блогерша Кенни Бакки дала простой совет, который, по ее мнению, позволит тем, кто ищет работу, успешно пройти собеседование. На видео с рекомендацией девушки, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание Daily Mail.

Бакки рекомендовала в конце каждого собеседования сначала задать несколько простых вопросов, которые должны показать заинтересованность в вакансии, а затем задать главный вопрос. «Основываясь на собеседовании, есть ли у вас какие-то сомнения относительно того, что я справлюсь с этой работой, или сомнения относительно меня как кандидата в целом?» — пересказала его блогерша.

По словам Бакки, этот вопрос всегда застает работодателей врасплох. К примеру, в последний раз, когда девушка задала его, в ответ представители компании признались, что сомневаются в ее компетентности в одном из указанных в вакансии навыков. Тогда блогерша смогла подготовиться к следующему этапу собеседования и продемонстрировать умения на практике.

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Под видео многие комментаторы заметили, что используют аналогичный метод при поиске работы. «Я всегда задаю похожий вопрос и всегда добиваюсь успеха», — заявил один из участников обсуждения. «Я работаю рекрутером и даю этот совет всем своим кандидатам. Он творит чудеса!» — добавил другой. При этом некоторые пользователи отметили, что рекомендация Бакки работает далеко не всегда. «Попробовал задать этот вопрос. Мне ответили, что пока не готовы давать обратную связь», — посетовал один из комментаторов.

Ранее россиянам раскрыли правильную реакцию на частые вопросы на собеседовании. К примеру, отвечая на вопрос о причинах увольнения с прошлого места работы, не стоит жаловаться, отметила карьерный эксперт Светлана Семеренко.

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Оксана Петина
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