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07:00, 29 марта 2023Россия

Россиянам раскрыли правильную реакцию на частые вопросы при собеседовании

Карьерный эксперт Семеренко: исключите негатив, говоря про прежнюю работу на собеседовании

Фото: Unsplash

Чтобы не получать отказы от рекрутеров после собеседований, нужно понимать, как они оценивают кандидатов, отметила карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что работодатель ожидает услышать от соискателя в ответ на самые распространенные вопросы на собеседовании.

Почему вы ушли с последнего места работы?

В данном случае, по словам карьерного эксперта, важно не само содержание ответа, а реакция кандидата на вопрос. Это проверка на стрессоустойчивость.

Красные флаги для рекрутера — излишняя эмоциональность и негатив в сторону прежнего работодателя

Светлана Семеренкокарьерный эксперт

При ответе на вопрос собеседница «Ленты.ру» посоветовала не жаловаться на прошлого босса, коллег и условия работы. А также не ударяться в мечтания, апеллируя фразами «поживу для себя», «творчески реализуюсь», «жизнь после увольнения стала лучше». Дело в том, что это может быть воспринято как отсутствие мотивации, неготовность работать и брать на себя ответственность.

«Если действительно были трения с предыдущим работодателем, можно сказать, что вам не подошла корпоративная культура. А если вы допустили ошибку, из-за которой возник непримиримый конфликт, расскажите об этом честно. Многие профессионалы рынка знакомы между собой, и скрыть провалы бывает трудно», — высказалась эксперт.

Она рекомендовала сделать акцент на том, какие уроки вы извлекли из неприятной ситуации, и как будете действовать, чтобы избежать конфликтов в дальнейшем. Стоит сфокусироваться на ваших новых целях, рассказать о том, чего вам не хватало на старом месте и что вы можете реализовать, сменив работу.

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Расскажите о себе

Возникает соблазн ответить вопросом на вопрос: что именно вы хотите услышать, но стоит помнить, что формулировка размыта намеренно, сообщила Семеренко. Кто-то на этом этапе начинает отклоняться от темы, рассказывать о хобби, любимых фильмах. Кто-то заводит рассказ «от Адама и Евы»: об учебе в университете, поиске первой работы, достижениях 10-летней давности, например, сдаче ЕГЭ на 100 баллов в 2012 году. Однако это никому не интересно, предупредила она.

Таким образом рекрутер проверяет, насколько структурированно вы мыслите. Стоит говорить о своем последнем опыте, но не погружаться в рутину и перечислять все обязанности. Также не стоит рассказывать о взаимоотношениях с коллегами, о том, как вам было весело и хорошо.

От вас ждут лаконичную презентацию значимых недавних проектов и достижений. Сфокусируйтесь на кейсах, которые раскрывают именно ваш вклад как профессионала. Еще не лишним будет обозначить мотивацию и цели на новом месте

Светлана Семеренкокарьерный эксперт

Почему вы хотите работать у нас?

Ответы из разряда «у вас большая и стабильная организация» и «здесь хорошо платят» отталкивают, убеждена эксперт. Лучше сказать, что вы обладаете достаточным уровнем навыков и компетенций для работы. Объяснить, как ваш опыт соотносится с требованиями работодателя и чем вы можете быть для него полезны.

«Вопрос требует тщательной подготовки. Заранее изучите сайт компании, ее соцсети и публикации о ней в СМИ. Рекрутер проверят вашу мотивацию: уделили ли вы время на поиск информации о потенциальном работодателе или же для вас это неважно, и вы пойдете туда, куда возьмут», — добавила Семеренко.

Какие ваши слабые стороны

Уклончивый ответ «у меня нет недостатков», отнюдь не говорит о том, что вы идеальный кандидат, подчеркнула эксперт. Скорее, это свидетельство неискренности или высокомерия, нежелания замечать и признавать свои ошибки. Либо же проявление «синдрома отличника» и нарочитого желания казаться безупречным. Такой кандидат вызовет резонные опасения у рекрутера, считает она. Вдруг новый сотрудник будет резко реагировать на критику или же он убежден, что профессионал и ему некуда больше расти.

Рекрутер определяет, конструктивно ли вы подходите к решению проблем, насколько объективно себя оцениваете.

Светлана Семеренкокарьерный эксперт

«Необходимо не только признавать свои недостатки, но и рассказать, как вы работаете над собой. Рекрутеру важно, чтобы слабая сторона касалась рабочих ситуаций. Например, "стесняюсь выступать на публике, но прохожу курсы ораторского мастерства"», — рекомендовала Семеренко.

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Худший ответ на вопрос «не знаю», полагает эксперт. Так как этот вопрос выявляет уровень ваших амбиций и мотивации, умение мыслить на перспективу. Семеренко посоветовала не говорить о сторонних профессиональных целях и тех, которые не связаны с работой. Например, «планирую переобучиться на ветеринара» или «выйти замуж и завести детей».

«Называйте свои реальные цели. Например, если вы хотите карьерного роста — говорите об этом. Если вы к этому не готовы, тогда не стоит об этом упоминать. Лучше отметьте, что хотите развиваться как профессионал и эксперт в своей области», — подытожила она.

Ранее стилист Евгения Гудошина назвала лучший цвет наряда для собеседования. Она посоветовала отдать предпочтение синим костюмам, поскольку данный цвет ассоциируется с четкостью и спокойствием.

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Екатерина Смирная
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