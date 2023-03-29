Россиянам раскрыли правильную реакцию на частые вопросы при собеседовании

Карьерный эксперт Семеренко: исключите негатив, говоря про прежнюю работу на собеседовании

Чтобы не получать отказы от рекрутеров после собеседований, нужно понимать, как они оценивают кандидатов, отметила карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что работодатель ожидает услышать от соискателя в ответ на самые распространенные вопросы на собеседовании.

Почему вы ушли с последнего места работы?

В данном случае, по словам карьерного эксперта, важно не само содержание ответа, а реакция кандидата на вопрос. Это проверка на стрессоустойчивость.

Красные флаги для рекрутера — излишняя эмоциональность и негатив в сторону прежнего работодателя Светлана Семеренко карьерный эксперт

При ответе на вопрос собеседница «Ленты.ру» посоветовала не жаловаться на прошлого босса, коллег и условия работы. А также не ударяться в мечтания, апеллируя фразами «поживу для себя», «творчески реализуюсь», «жизнь после увольнения стала лучше». Дело в том, что это может быть воспринято как отсутствие мотивации, неготовность работать и брать на себя ответственность.

«Если действительно были трения с предыдущим работодателем, можно сказать, что вам не подошла корпоративная культура. А если вы допустили ошибку, из-за которой возник непримиримый конфликт, расскажите об этом честно. Многие профессионалы рынка знакомы между собой, и скрыть провалы бывает трудно», — высказалась эксперт.

Она рекомендовала сделать акцент на том, какие уроки вы извлекли из неприятной ситуации, и как будете действовать, чтобы избежать конфликтов в дальнейшем. Стоит сфокусироваться на ваших новых целях, рассказать о том, чего вам не хватало на старом месте и что вы можете реализовать, сменив работу.

Расскажите о себе

Возникает соблазн ответить вопросом на вопрос: что именно вы хотите услышать, но стоит помнить, что формулировка размыта намеренно, сообщила Семеренко. Кто-то на этом этапе начинает отклоняться от темы, рассказывать о хобби, любимых фильмах. Кто-то заводит рассказ «от Адама и Евы»: об учебе в университете, поиске первой работы, достижениях 10-летней давности, например, сдаче ЕГЭ на 100 баллов в 2012 году. Однако это никому не интересно, предупредила она.

Таким образом рекрутер проверяет, насколько структурированно вы мыслите. Стоит говорить о своем последнем опыте, но не погружаться в рутину и перечислять все обязанности. Также не стоит рассказывать о взаимоотношениях с коллегами, о том, как вам было весело и хорошо.

От вас ждут лаконичную презентацию значимых недавних проектов и достижений. Сфокусируйтесь на кейсах, которые раскрывают именно ваш вклад как профессионала. Еще не лишним будет обозначить мотивацию и цели на новом месте Светлана Семеренко карьерный эксперт

Почему вы хотите работать у нас?

Ответы из разряда «у вас большая и стабильная организация» и «здесь хорошо платят» отталкивают, убеждена эксперт. Лучше сказать, что вы обладаете достаточным уровнем навыков и компетенций для работы. Объяснить, как ваш опыт соотносится с требованиями работодателя и чем вы можете быть для него полезны.

«Вопрос требует тщательной подготовки. Заранее изучите сайт компании, ее соцсети и публикации о ней в СМИ. Рекрутер проверят вашу мотивацию: уделили ли вы время на поиск информации о потенциальном работодателе или же для вас это неважно, и вы пойдете туда, куда возьмут», — добавила Семеренко.

Какие ваши слабые стороны

Уклончивый ответ «у меня нет недостатков», отнюдь не говорит о том, что вы идеальный кандидат, подчеркнула эксперт. Скорее, это свидетельство неискренности или высокомерия, нежелания замечать и признавать свои ошибки. Либо же проявление «синдрома отличника» и нарочитого желания казаться безупречным. Такой кандидат вызовет резонные опасения у рекрутера, считает она. Вдруг новый сотрудник будет резко реагировать на критику или же он убежден, что профессионал и ему некуда больше расти.

Рекрутер определяет, конструктивно ли вы подходите к решению проблем, насколько объективно себя оцениваете. Светлана Семеренко карьерный эксперт

«Необходимо не только признавать свои недостатки, но и рассказать, как вы работаете над собой. Рекрутеру важно, чтобы слабая сторона касалась рабочих ситуаций. Например, "стесняюсь выступать на публике, но прохожу курсы ораторского мастерства"», — рекомендовала Семеренко.

Кем вы себя видите через 5 или 10 лет

Худший ответ на вопрос «не знаю», полагает эксперт. Так как этот вопрос выявляет уровень ваших амбиций и мотивации, умение мыслить на перспективу. Семеренко посоветовала не говорить о сторонних профессиональных целях и тех, которые не связаны с работой. Например, «планирую переобучиться на ветеринара» или «выйти замуж и завести детей».

«Называйте свои реальные цели. Например, если вы хотите карьерного роста — говорите об этом. Если вы к этому не готовы, тогда не стоит об этом упоминать. Лучше отметьте, что хотите развиваться как профессионал и эксперт в своей области», — подытожила она.

Ранее стилист Евгения Гудошина назвала лучший цвет наряда для собеседования. Она посоветовала отдать предпочтение синим костюмам, поскольку данный цвет ассоциируется с четкостью и спокойствием.