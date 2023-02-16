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11:30, 16 февраля 2023Ценности

Россиянам назвали лучший цвет костюма для собеседования

Стилист Евгения Гудошина назвала синий лучшим цветом наряда для собеседования

Фото: Kristy Sparow / Getty Images For Dior

Стилист Евгения Гудошина назвала россиянам лучший цвет наряда для собеседования. На эту тему она высказалась в интервью порталу News.ru.

Собеседница издания посоветовала читателям отдать предпочтение синим костюмам, поскольку данный цвет ассоциируется с четкостью и спокойствием. Кроме того, по словам эксперта, надежность и стабильность подчеркнут коричневые тона в одежде, а склонность к работе в команде — вещи различных зеленых оттенков.

«Коралловый, розовый, сливочный можно выбрать, если работа предполагает постоянное общение, — они производят располагающее впечатление и создадут образ специалиста, к которому будут тянуться люди, — добавила она. — Осторожнее с яркими цветами. Если рекрутер будет в плохом настроении, красный свитер или пиджак усугубит негативную реакцию».

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В то же время желтый и оранжевый подойдут людям, которые устраиваются на работу, связанную с детьми, при этом
для финансовой сферы эти цвета считаются слишком инфантильными, уточнила стилист. Что касается фасона, лучше выбирать предметы гардероба с четкой линией плеч, например, пиджак или жакет в сочетании с рубашкой, блузкой или футболкой.

«Расслабленный стиль допустим только в креативной среде, где работа предполагает творчество», — отметила Гудошина и добавила, что свитер и джинсы предпочтительнее надевать на собеседования только на неруководящую должность.

В январе стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

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Майя Пономаренко
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