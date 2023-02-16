Россиянам назвали лучший цвет костюма для собеседования

Стилист Евгения Гудошина назвала синий лучшим цветом наряда для собеседования

Стилист Евгения Гудошина назвала россиянам лучший цвет наряда для собеседования. На эту тему она высказалась в интервью порталу News.ru.

Собеседница издания посоветовала читателям отдать предпочтение синим костюмам, поскольку данный цвет ассоциируется с четкостью и спокойствием. Кроме того, по словам эксперта, надежность и стабильность подчеркнут коричневые тона в одежде, а склонность к работе в команде — вещи различных зеленых оттенков.

«Коралловый, розовый, сливочный можно выбрать, если работа предполагает постоянное общение, — они производят располагающее впечатление и создадут образ специалиста, к которому будут тянуться люди, — добавила она. — Осторожнее с яркими цветами. Если рекрутер будет в плохом настроении, красный свитер или пиджак усугубит негативную реакцию».

В то же время желтый и оранжевый подойдут людям, которые устраиваются на работу, связанную с детьми, при этом

для финансовой сферы эти цвета считаются слишком инфантильными, уточнила стилист. Что касается фасона, лучше выбирать предметы гардероба с четкой линией плеч, например, пиджак или жакет в сочетании с рубашкой, блузкой или футболкой.

«Расслабленный стиль допустим только в креативной среде, где работа предполагает творчество», — отметила Гудошина и добавила, что свитер и джинсы предпочтительнее надевать на собеседования только на неруководящую должность.

В январе стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.