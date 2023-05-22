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10:00, 22 мая 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил, что эвакуация мирных жителей из Артемовска идет постоянно

Фото: РИА Новости

Эвакуация мирных жителей из Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) происходит постоянно, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, бойцы ЧВК Вагнера организовывали вывоз некомбатантов с риском для своих жизней. «За 20-21 (мая — прим. «Ленты.ру») было эвакуировано в Шахтерск 116 человек», — рассказал Пушилин.

Ранее он сообщил, что в Артемовске началось предварительное разминирование после взятия города под полный контроль российскими силами.

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Алевтина Запольская
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