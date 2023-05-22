В РПЦ опровергли участие в ДТП в Москве автомобиля патриарха Кирилла

В РПЦ опровергли участие в ДТП в центре Москвы автомобиля патриарха Кирилла

В Русской православной церкви (РПЦ) опровергли участие в ДТП на проспекте Мира в центре Москвы автомобиля патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в патриархии.

До этого издание Baza в Telegram-канале заявило, что одним из участников столкновения в центре Москвы был автомобиль Aurus, который закреплен за главой РПЦ.

Источник агентства в патриархии назвал эти сведения не соответствующими действительности. «В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к Храму Христа Спасителя», — сказал собеседник «Интерфакса» в РПЦ.

О ДТП с участием Aurus в центре столицы стало известно в понедельник, 22 мая.

Как пишет Baza, в аварии пострадал один человек, от госпитализации он отказался. В свою очередь в Telegram-канале Mash указали, что в ДТП пострадавших нет.