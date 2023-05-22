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09:06, 22 мая 2023Россия

Стало известно о возможном ДТП с автомобилем патриарха Кирилла

Mash: в Москве на проспекте Мира автомобиль Aurus столкнулся с Volvo

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

В Москве на проспекте Мира произошла авария с участием автомобиля Aurus. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По его информации, Aurus столкнулся с Volvo, в результате никто не пострадал.

Baza, в свою очередь, сообщает, что Aurus закреплен за патриархом Кириллом, но неизвестно, находился ли он в момент ДТП в автомобиле. По сведениям издания, в аварии пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Источник ТАСС в экстренных службах уточняет, что пассажиров в машинах в момент аварии не было.

Ранее в Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина попал в ДТП, чиновника в салоне не было. Тогда в автомобиль BMW, принадлежащий правительству республики, врезалась машина марки Daewoo Matiz, выехавшая на пересечение улиц на красный свет светофора.

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Анастасия Шейкина
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