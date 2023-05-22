Звезда сериала «Универ» сожгла дачу свекрови

Актриса Лариса Баранова устроила пожар на даче свекрови

Актриса Лариса Баранова призналась, что случайно сожгла баню на даче свекрови. Об устроенном пожаре звезда сериала «Универ» рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Возгорание произошло, когда Баранова растапливала баню. «Раз подбросила, два, три, четыре, семь, двенадцать, сорок два. Закрыла и пошла. Пошли когда мыться, уже все сгорело. Я сказала: "Это просто плохая энергия ушла"», — поделилась актриса.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы сообщили, что причиной пожара стали неисправные трубы. Баней давно никто не пользовался, из-за чего система пришла в неисправность.

Ранее в мае канадская актриса Катерина Скорсоне, известная по роли в сериале «Анатомия страсти», рассказала о пожаре в своем доме. Инцидент произошел пару месяцев назад. Дым начал просачиваться сквозь цементный раствор вокруг ванны, когда семья звезды готовилась ко сну. Скорсоне и ее дети выбежали из охваченного огнем здания на улицу без обуви. В пожаре погибло четверо домашних животных актрисы: три кошки и одна собака.