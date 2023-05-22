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16:28, 22 мая 2023Среда обитания

Звезда сериала «Универ» сожгла дачу свекрови

Актриса Лариса Баранова устроила пожар на даче свекрови

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Лариса Баранова призналась, что случайно сожгла баню на даче свекрови. Об устроенном пожаре звезда сериала «Универ» рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Возгорание произошло, когда Баранова растапливала баню. «Раз подбросила, два, три, четыре, семь, двенадцать, сорок два. Закрыла и пошла. Пошли когда мыться, уже все сгорело. Я сказала: "Это просто плохая энергия ушла"», — поделилась актриса.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы сообщили, что причиной пожара стали неисправные трубы. Баней давно никто не пользовался, из-за чего система пришла в неисправность.

Ранее в мае канадская актриса Катерина Скорсоне, известная по роли в сериале «Анатомия страсти», рассказала о пожаре в своем доме. Инцидент произошел пару месяцев назад. Дым начал просачиваться сквозь цементный раствор вокруг ванны, когда семья звезды готовилась ко сну. Скорсоне и ее дети выбежали из охваченного огнем здания на улицу без обуви. В пожаре погибло четверо домашних животных актрисы: три кошки и одна собака.

Александра Качан
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