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12:36, 4 апреля 2023Культура

Актриса из «Анатомии страсти» Катерина Скорсоне рассказала о пожаре в своем доме

Актриса из «Анатомии страсти» Катерина Скорсоне рассказала, что ее дом сгорел дотла

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Канадская актриса известная по роли в сериале «Анатомия страсти» Катерина Скорсоне рассказала, что ее дом сгорел дотла. Об этом сообщает New York Post.

Артистка отметила, что инцидент произошел пару месяцев назад. По ее словам, у нее было две минуты на то, чтобы вывести троих дочерей из охваченного огнем помещения. Актриса поделилась, что она и ее дети выбежали на улицу без обуви, а также сообщила, что в пожаре погибло четверо ее питомцев: три кошки и одна собака.

«Когда мои дети готовились ко сну и заканчивали купание, дым начал просачиваться сквозь цементный раствор вокруг ванны. Когда я посмотрела в коридор, река густого черного дыма уже образовалась и заполнила дом», — поведала Скорсоне.

Артистка рассказала, что после случившегося ее соседи, пожарные, следователи, коллеги из сериала «Анатомия страсти», а также продюсерская компания, занимающаяся созданием проекта, оказали ей и ее семье помощь.

«Мы узнали, что единственное, что имеет значение, — это люди (и существа), которых вы любите. Единственное, что имеет значение, это ваше окружение. Без него нас бы здесь не было, и мы очень благодарны. Спасибо», — добавила актриса.

В январе стало известно, что российский театральный режиссер Дмитрий Крымов с женой Инной пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что попавший под снегоуборочную машину и переломавший 30 костей голливудский актер Джереми Реннер впервые появится на публике после ДТП.

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Анастасия Астахова
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