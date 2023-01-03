Российский режиссер с женой пострадали при пожаре в своей квартире

ТАСС: режиссер Дмитрий Крымов с женой пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке

Российский театральный режиссер Дмитрий Крымов с женой Инной пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке, его состояние улучшается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Источник сообщил, что при пожаре также пострадал сын режиссера Михаил — он отравился угарным газом и пока остается в больнице.

Сообщение об инциденте появилось 30 декабря на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), посвященной театральному проекту режиссера Krymov Lab NYC. В нем говорилось, что пожар произошел несколько дней назад, Крымов с женой Инной «пострадали от огня, дыма и последствий пожара». Супругов госпитализировали, жену режиссера вскоре выписали, а Крымов пока остается в больнице.

По данным «Московского комсомольца», супруги получили серьезные ожоги, а режиссер отравился угарным газом, их квартира «выгорела полностью».

В ноябре 2022 года вдова советского и российского режиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в возрасте 74 лет. Вдова режиссера потеряла сознание, после чего погибла в результате отравления угарным газом. В момент происшествия в доме Говорухиной находилась домработница, ей удалось спастись.