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04:47, 3 января 2023Культура

Российский режиссер с женой пострадали при пожаре в своей квартире

ТАСС: режиссер Дмитрий Крымов с женой пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке
Дмитрий Крымов

Дмитрий Крымов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российский театральный режиссер Дмитрий Крымов с женой Инной пострадали при пожаре в своей квартире в Нью-Йорке, его состояние улучшается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Источник сообщил, что при пожаре также пострадал сын режиссера Михаил — он отравился угарным газом и пока остается в больнице.

Сообщение об инциденте появилось 30 декабря на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), посвященной театральному проекту режиссера Krymov Lab NYC. В нем говорилось, что пожар произошел несколько дней назад, Крымов с женой Инной «пострадали от огня, дыма и последствий пожара». Супругов госпитализировали, жену режиссера вскоре выписали, а Крымов пока остается в больнице.

По данным «Московского комсомольца», супруги получили серьезные ожоги, а режиссер отравился угарным газом, их квартира «выгорела полностью».

В ноябре 2022 года вдова советского и российского режиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в возрасте 74 лет. Вдова режиссера потеряла сознание, после чего погибла в результате отравления угарным газом. В момент происшествия в доме Говорухиной находилась домработница, ей удалось спастись.

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Марина Совина
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