В сети восхитились преображением блогерши после расставания с возлюбленным

TikTok-блогерша Хизер Флода похудела на 68 килограммов после расставания с возлюбленным

Блогерша Хизер Флода из Пенсаколы, штат Флорида, США, показала свое преображение после расставания с возлюбленным и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как выглядела во время нахождения в отношениях с избранником. Она обладала большой массой тела, выпирающим круглым животом и объемными бедрами. Затем инфлюэнсерша сняла результат трансформации, в рамках которой похудела на 150 фунтов (примерно 68 килограммов) и приобрела более стройную фигуру.

Зрители оценили новую внешность 26-летней американки в комментариях. «Королева», «Потрясающе, отличная работа!», «Очень вдохновляюще!» — указали юзеры. В свою очередь Флода рассказала, как ей удалось сбросить вес. Она объяснила, что тренировалась в спортзале и скорректировала режим питания.

Ранее звезда клипа «Три полоски» петербургской рок-группы Animal Джаz Валерия Абовян (ранее Красикова) раскрыла секрет похудения после рождения ребенка. По ее словам, для достижения данного результата она тренировалась дома по 30-40 минут три раза в неделю, начала пить больше воды и на 80 процентов сократила употребление сладкого, мучного и глютена.