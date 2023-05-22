В ЕС раскрыли планы на военную помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о планах расширять военную помощь Украине

Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и других видов вооружений. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, успех украинской стороны во многом зависит не только от людей, но и от поставок вооружения. «Поэтому военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться», — подчеркнул он.

Боррель также сообщил о завершении подготовки 15 тысяч украинских военных и добавил, что до конца года планируется подготовить еще 15 тысяч бойцов.

Ранее в мае глава евродипломатии предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. По данным Reuters, в «Европейском фонде мира» заканчиваются средства, а ЕС хочет удостовериться, что денег будет достаточно для помощи Киеву и другим странам.