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14:36, 22 мая 2023Россия

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам в понедельник, 22 мая, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что все произошло в районе донецкого населенного пункта Лозовое. Также за минувшие сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого российские военные уничтожили 17 беспилотников противника в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое ДНР, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, Сергеевка и Любимовка Херсонской области, разъяснили в Минобороны.

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18 мая оборонное ведомство докладывало о том, что авиация ВКС России сбила самолет Су-24 ВСУ в районе Славянска.

Тогда же в районе Новопавловки Запорожской области российскими средствами ПВО был уничтожен украинский вертолет Ми-8.

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Анна Щербакова
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