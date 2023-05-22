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22:33, 22 мая 2023Мир

Эрдоган обратился к властям США после нападения на Турецкий дом

Эрдоган: власти США должны найти террориста, напавшего на Турецкий дом в Нью-Йорке
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал американские власти как можно скорее найти напавшего на Турецкий дом в Нью-Йорке. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы думаете, что мы не скажем властям США: "Давайте, вам нужно быстро найти этого террориста и сделать все необходимое"? <…> Вам доверен Турецкий дом. Вы должны найти этого террориста», — подчеркнул политик, поинтересовавшись, какой была бы реакция Вашингтона, если бы нападение было совершено в Турции.

Эрдоган также обвинил американское правительство в том, что оно не предпринимает усилий для завершения конфликтов, несмотря на имеющиеся у него возможности. «Но теперь есть Турция, есть мы. Мы готовы сделать все необходимое», — добавил президент.

О нападении на здание Турецкого дома в Нью-Йорке, где располагается генконсульство Турции, стало известно ранее 22 мая. Сообщается, что атака была совершена около трех часов ночи. Неизвестный, вооруженный ломом, разбил несколько окон на первом этаже здания.

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Марина Совина
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