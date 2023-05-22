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23:04, 22 мая 2023Мир

Турция занялась разработкой плана по возвращению сирийских беженцев на родину

Эрдоган: Анкара разрабатывает план по возвращению сирийских беженцев на родину
СюжетВыборы в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкие власти разрабатывают план по возвращению сирийских беженцев на родину, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TRT Haber.

«В ближайшее время будет составлено планирование дорожной карты по вопросу возвращения беженцев. Будет проанализировано, как скоро может быть обеспечено их возвращение», — поделился политик. Он также отметил, что на данный момент на родину вернулись 450 тысяч сирийских беженцев, добавив, что планируется возвращение еще одного миллиона человек.

Ранее соперник Эрдогана на президентских выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае избрания. Он уточнил, что сейчас в стране проживает около 10 миллионов лиц данной категории.

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Марина Совина
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