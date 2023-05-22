Турция занялась разработкой плана по возвращению сирийских беженцев на родину

Эрдоган: Анкара разрабатывает план по возвращению сирийских беженцев на родину

Турецкие власти разрабатывают план по возвращению сирийских беженцев на родину, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TRT Haber.

«В ближайшее время будет составлено планирование дорожной карты по вопросу возвращения беженцев. Будет проанализировано, как скоро может быть обеспечено их возвращение», — поделился политик. Он также отметил, что на данный момент на родину вернулись 450 тысяч сирийских беженцев, добавив, что планируется возвращение еще одного миллиона человек.

Ранее соперник Эрдогана на президентских выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал выслать из Турции всех беженцев в случае избрания. Он уточнил, что сейчас в стране проживает около 10 миллионов лиц данной категории.