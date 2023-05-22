В кабмине Германии прокомментировали планы обучения пилотов ВСУ на F-16

Представитель кабмина ФРГ: Берлин не владеет данными о подготовке пилотов ВСУ на F-16

Правительство Германии не владеет данными о деталях и планах подготовки пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западных многоцелевых истребителях F-16, расположенных на воздушных базах ВВС США на территории ФРГ. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

«[Обучение украинских пилотов] не было пунктом для обсуждения, который был бы мне известен. Так что все остальное является спекуляциями», — заявил он. По его словам, обучение летчиков будет проходить не на немецкой технике. Он добавил, что Берлин считает этот шаг сигналом Москве о решимости Запада продолжать поддержку Киева.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон еще не принял окончательного решения о том, передадут ли они сами свои истребители F-16 Украине. В Белом доме также раздумывают о том, чтобы позволить партнерам по НАТО совершать рекэспорт самолетов из своих запасов. Детали поставок, в том числе сроки передачи истребителей, будут обсуждаться между США и их союзниками.

