В США отметили неспособность F-16 повлиять на ход боевых действий на Украине

Министр ВВС США Кендалл: истребители F-16 не изменят ход боевых действий на Украине

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 не сможет изменить ход боевых действий. Неспособность повлиять на ситуацию на Украине поставок самолетов отметил министр Военно-воздушных сил (ВВС) Фрэнк Кэндалл, сообщает ТАСС.

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение», — сказал он, добавив, что на поставку истребителей Киеву может потребоваться в лучшем случае несколько месяцев.

Ранее бывший начальник главного штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико тоже засомневался в успехе ВСУ после поставок F-16. По его мнению, это концептуально ничего не поменяет, поскольку «в этом нет качественного скачка».

22 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что приветствует решение G7 о поставке Украине F-16. Он рассчитывает, что уже скоро появится возможность отправить самолеты Киеву.