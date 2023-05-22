Итальянский генерал засомневался в успехе ВСУ после поставок F-16

Экс-глава ВВС Италии: поставка Украине истребителей F-16 концептуально ничего не поменяет

Поставка Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей американского производства F-16 концептуально ничего не поменяет. С таким заявлением выступил экс-начальник главного штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико, его цитирует РИА Новости.

«В этом нет качественного скачка, это такое же современное оружие», — отметил военный, добавив, что F-16 являются одной из «из многих актуальных систем вооружений, поставленных Украине».

По словам отставного военного, для переобучения украинских пилотов будет достаточно четырех месяцев, а проблем с количеством поставляемой техники не возникнет в силу распространенности F-16. «Истребителей F-16 существует бесконечное количество, это самый распространенный самолет ВВС в мире, начиная с США. Количество — не проблема», — указал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон еще не принял окончательного решения о том, передаст ли он сам свои истребители F-16 Украине. В Белом доме также размышляют над тем, чтобы позволить партнерам НАТО совершать реэкспорт самолетов из своих запасов.