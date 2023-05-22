В Австрии выставили на торги мебель и ковры «дочки» «Газпрома»

Имущество дочерней компании «Газпрома» в Австрии Gazprom Austria выставили на аукцион

В Австрии начали распродавать имущество дочерней структуры российского «Газпрома» — Gazprom Austria GmbH. На аукционе Aurena выставлено 236 объектов.

Среди представленных на торгах товаров — мебель, техника, картины, сейфы, а также салфетки, растения и карта трубопроводов Европы. В частности, на площадке можно найти шкафы, тумбочки, диваны и кресла, а также компьютеры Apple iMac, холодильник, кофемашину и сейф.

Самым дорогим объектом в списке стал ковер Jan Kath за 950 евро (около 82 тысяч рублей). Также на аукцион выставлена акустическая панель для стены за 650 евро (примерно 56 тысяч рублей) и дуговая лампа за 500 евро (почти 39 тысяч рублей).

В середине апреля стало известно, что австрийская «дочка» «Газпрома» подала заявление в суд о реструктуризации в связи с банкротством — обязательства компании оцениваются в 31,4 миллиона евро (2,7 миллиарда рублей). Причиной банкротства Gazprom Austria GmbH стало прекращение поставок природного газа со стороны компании из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли. Ареста в отношении обязательств дочерней компании перед ее материнской компанией ООО «Газпром экспорт» добилась немецкая Uniper Global Commodities.

