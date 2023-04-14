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14:39, 14 апреля 2023Экономика

«Дочка» «Газпрома» запросила реструктуризацию из-за банкротства

Австрийская «дочка» «Газпрома» запросила реструктуризацию из-за банкротства на 30 млн евро

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock / Fotodom

Австрийское дочернее предприятие «Газпрома» подало заявление о реструктуризации в связи с банкротством на более, чем 30 миллионов евро. Об этом сообщает австрийская газета Heute.

По данным местной аудиторской компании KSV1870, компания Gazprom Austria, базирующаяся на Левельштрассе в австрийской столице, подала заявление в Коммерческий суд Вены об открытии процедуры реструктуризации. При этом конкретное предложение по плану реструктуризации пока не было определено.

«Таким образом, еще предстоит выяснить, действительно ли суд откроет производство по делу о банкротстве как производство по реструктуризации», — пояснил представитель KSV1870 Юрген Гебауэр.

По информации издания, прекращение поставок природного газа со стороны компании из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли стало причиной подачи заявки на реструктуризацию. Газета уточняет, что Gazprom Austria, должна около 31,4 миллиона евро 38 кредиторам.

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Варвара Кошечкина
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