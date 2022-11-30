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16:47, 30 ноября 2022Экономика

Немецкая Uniper собралась судиться с «Газпромом»

Uniper подала в суд на «Газпром» из-за убытков от недополучения поставок газа из России

Фото: Piero Nigro / Globallookpress.com

Немецкая компания Uniper собирается судиться с «Газпромом», следует из заявления предприятия.

Речь идет о международном арбитраже, процедура уже инициирована, сообщил руководитель компании Клаус-Дитер Маубах. Uniper подала в суд и требует возмещения ущерба, поскольку с июня недополучала поставки от «Газпрома» и была вынуждена взамен покупать газ по более высокой стоимости.

«Uniper пришлось обеспечить другие объемы взамен непоставленных по более высокой стоимости, чтобы выполнить собственные обязательства перед клиентами в соответствии с ранее согласованными ценами и объемами. Это привело к тому, что Uniper пришлось взять на себя все расходы по замещению поставок. Лишь одни эти траты сейчас достигают не менее 11,6 миллиарда евро и продолжат расти до конца 2024 года», — сказано в релизе.

В начале ноября Uniper сообщила, что ее чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев года составил почти 40 миллиардов евро на фоне сокращения поставок российского газа. Тогда же указывалось, что снижение объемов поставок из России компания считает нарушением контрактных обязательств со стороны «Газпрома».

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Платон Щукин
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