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12:23, 3 ноября 2022Экономика

Немецкая компания потеряла миллиарды после прекращения поставок газа из России

Немецкая энергокомпания Uniper понесла убытки почти на 40 млрд евро без российского газа

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немецкой энергокомпании Uniper за девять месяцев года составил почти 40 миллиардов евро на фоне сокращения поставок российского газа, указано в пресс-релизе компании.

Снижение объемов поставок из России компания считает нарушением контрактных обязательств со стороны «Газпрома», следует из отчета Uniper. При этом с августа поставки российского газа прекратились полностью.

Без российского газа, цены на который в долгосрочных контрактах были значительно ниже европейских газовых котировок, Uniper стала рекордно переплачивать и понесла скорректированный чистый убыток в размере 3,2 миллиарда евро. Вскоре компания потеряет независимость, так как власти Германии объявили о ее национализации, чтобы спасти от разорения.

Uniper считается важной частью энергетической системы Германии, и ее крах будет иметь эффект домино для сектора, указывало Bloomberg. Детали пакета государственной поддержки для компании в настоящее время дорабатываются, сообщали источники. А заместитель министра финансов Флориан Тонкар заявил, что правительство позаботится о том, чтобы Uniper могла работать и иметь необходимое финансирование.

Ранее сообщалось, что немецкая промышленность на 20 процентов сократила потребление газа в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне энергокризиса в Европе и подорожания газа. В абсолютном выражении компании сэкономили шесть тераватт-часов только за сентябрь, тогда как в течение всего 2021 года в Германии был сэкономлен лишь один тераватт-час.

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Данил Дмитриев
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