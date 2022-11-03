Немецкая компания потеряла миллиарды после прекращения поставок газа из России

Немецкая энергокомпания Uniper понесла убытки почти на 40 млрд евро без российского газа

Чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немецкой энергокомпании Uniper за девять месяцев года составил почти 40 миллиардов евро на фоне сокращения поставок российского газа, указано в пресс-релизе компании.

Снижение объемов поставок из России компания считает нарушением контрактных обязательств со стороны «Газпрома», следует из отчета Uniper. При этом с августа поставки российского газа прекратились полностью.

Без российского газа, цены на который в долгосрочных контрактах были значительно ниже европейских газовых котировок, Uniper стала рекордно переплачивать и понесла скорректированный чистый убыток в размере 3,2 миллиарда евро. Вскоре компания потеряет независимость, так как власти Германии объявили о ее национализации, чтобы спасти от разорения.

Uniper считается важной частью энергетической системы Германии, и ее крах будет иметь эффект домино для сектора, указывало Bloomberg. Детали пакета государственной поддержки для компании в настоящее время дорабатываются, сообщали источники. А заместитель министра финансов Флориан Тонкар заявил, что правительство позаботится о том, чтобы Uniper могла работать и иметь необходимое финансирование.

Ранее сообщалось, что немецкая промышленность на 20 процентов сократила потребление газа в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне энергокризиса в Европе и подорожания газа. В абсолютном выражении компании сэкономили шесть тераватт-часов только за сентябрь, тогда как в течение всего 2021 года в Германии был сэкономлен лишь один тераватт-час.