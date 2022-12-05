Немецкий энергогигант подал в суд на «Газпром» из-за отсутствия поставок

Германская энергокомпания RWE подала иск к «Газпрому» из-за сокращения поставок газа

Немецкий энергогигант RWE подал иск против «Газпрома» в арбитражный суд из-за отсутствия поставок газа. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.

RWE — вторая немецкая энергетическая компания, которая требует от российского концерна возмещения убытков за недопоставку топлива по контракту. В конце ноября крупнейший импортер газа в Германии Uniper объявил, что хочет отсудить у «Газпрома» миллиарды долларов.

Обе компании имели контракты с «Газпромом» на поставку газа по фиксированной стоимости, однако с начала сентября российская компания прекратила транзит по газопроводу «Северный поток-1», из-за чего Uniper и RWE вынуждены закупать топливо на спотовом рынке по высоким ценам. При этом эти предприятия продолжают поставлять газ коммунальным службам и другим потребителям на согласованных ранее выгодных условиях, из-за чего терпят убытки.

По мнению экспертов, недопоставленные RWE объемы газа сравнительно невелики. По контракту RWE должна получать в разы меньше топлива из России, чем Uniper. По оценке аналитика Metzler Bank Гвидо Хойманна, убытки RWE на фоне сокращения поставок российского газа составили менее миллиарда евро, в то время как Uniper сообщала о чистом убытке почти в 40 миллиардов евро.

Как выяснила Handelsblatt, помимо Uniper и RWE получить компенсацию от «Газпрома» могут попытаться и другие европейские импортеры газа. В частности, бывшая дочка российского концерна Gazprom Germania, которая теперь принадлежит немецкому государству и переименована в SEFE, в настоящее время «изучает существующие и будущие претензии в связи с прекращением поставок газа» из России. Третий по величине немецкий импортер газа VNG также сообщил Handelsblatt, что изучает все варианты, которые позволят «максимально ограничить его ущерб».