Боррель предупредил Сербию о последствиях отношений с Россией

Боррель: тесные отношения Белграда с Москвой несовместимы с евроинтеграцией Сербии

Тесные отношения с Россией несовместимы с путем евроинтеграции Сербии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что главы МИД Евросоюза (ЕС) донесли свою позицию до Белграда. По словам Борреля, отношения с Москвой «вредят национальным интересам» стран-кандидатов от Западных Балкан. Он также призвал власти Сербии быстро исполнить требования о нормализации отношений с Республикой Косово.

В то же время главы МИД ЕС выразили поддержку тем странам Западных Балкан, которые полностью синхронизировали свою политику в отношении России с политикой Евросоюза, добавил глава евродипломатии. На соответствующей встрече министры призвали данные государства «воспользоваться импульсом» в процессе расширения ЕС, созданным Украиной.

Ранее депутаты Европейского парламента поставили ультиматум Сербии и заявили, что членство республики в ЕС будет обсуждаться лишь при условии введения санкций против России. Европейские политики ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине.