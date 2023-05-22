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22:00, 22 мая 2023Мир

Боррель предупредил Сербию о последствиях отношений с Россией

Боррель: тесные отношения Белграда с Москвой несовместимы с евроинтеграцией Сербии
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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Тесные отношения с Россией несовместимы с путем евроинтеграции Сербии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что главы МИД Евросоюза (ЕС) донесли свою позицию до Белграда. По словам Борреля, отношения с Москвой «вредят национальным интересам» стран-кандидатов от Западных Балкан. Он также призвал власти Сербии быстро исполнить требования о нормализации отношений с Республикой Косово.

В то же время главы МИД ЕС выразили поддержку тем странам Западных Балкан, которые полностью синхронизировали свою политику в отношении России с политикой Евросоюза, добавил глава евродипломатии. На соответствующей встрече министры призвали данные государства «воспользоваться импульсом» в процессе расширения ЕС, созданным Украиной.

Ранее депутаты Европейского парламента поставили ультиматум Сербии и заявили, что членство республики в ЕС будет обсуждаться лишь при условии введения санкций против России. Европейские политики ожидают от Белграда соблюдения внешнеполитического курса союза, особенно в контексте конфликта на Украине.

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Марина Совина
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