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18:28, 22 мая 2023Мир

Португалия исключила передачу истребителей Украине

Глава МИД Португалии Кравиньо исключил передачу Украине истребителей F-16

Фото: Ann Wang / Reuters

Лиссабон исключает потенциальную передачу Украине истребителей F-16, заявил глава МИД Португалии Жуан Кравиньо. Его слова приводит ТАСС.

«У Португалии нет неограниченного количества самолетов. У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также [обязательств] в рамках НАТО, так что пока этот вопрос не затрагивается», — сказал глава ведомства.

Он также добавил, что отправка Киеву F-16, которые находятся в распоряжении португальских военно-воздушных сил, не обсуждается.

Ранее власти США отметили неспособность военных самолетов повлиять на ход боевых действий на Украине. На поставку истребителей Киеву может потребоваться в лучшем случае несколько месяцев, уточнил министр ВВС Фрэнк Кэндалл.

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Анастасия Заикина
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