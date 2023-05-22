Дания призвала другие страны подготовить ВСУ к истребителям

Минобороны Дании призвало другие страны подключиться к обучению ВСУ на истребителях F-16

Копенгаген призвал другие страны подключиться к обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, передает ТАСС.

«Я с оптимизмом смотрю на обсуждение, которое прошло у нас сегодня. Бельгия, Великобритания и Нидерланды уже заявили, что готовы участвовать, но у меня есть четкое ощущение, что и другие государства присоединятся к коалиции стран, организующих подготовку украинских летчиков», — сказал он.

По его словам, к 1 июля желательно иметь конкретный проект, который можно было бы предложить украинскому правительству. Он также уточнил, что обучение займет не менее шести месяцев, а решение о передаче Киеву военных самолетов датские власти смогут принять только осенью.

Ранее на Украине сообщили, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву истребителей четвертого поколения F-16. В настоящее время решаются логистические вопросы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

