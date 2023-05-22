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15:12, 22 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 22 мая
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 22 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам, которые находятся на аэродроме «Днепр». В результате атаки были поражены ангары с оружием и боеприпасами, авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

В оборонном ведомстве отметили, что за сутки российским войскам удалось пресечь действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, в районе Орехова в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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За сутки, добавили в Минобороны, системы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перехватили пять снарядов HIMARS. В районе населенного пункта Лозовое в ДНР системы ПВО сбили вертолет противника Ми-8.

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Никита Абрамов
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