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15:38, 22 мая 2023Россия

В Крыму подросток написал заявление на отчима за просьбу помочь в огороде

В Крыму 15-летний подросток написал заявление на отчима за просьбу помочь в огороде

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В крымском селе Новониколаевка 15-летний подросток написал заявление в полицию на отчима из-за просьбы помочь в огороде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По информации издания, школьник собирался отправиться на прогулку с друзьями. Но в планы вмешался родственник, который позвал его сажать картофель. Юноша посчитал такую просьбу оскорбительной.

15-летний крымчанин поругался с отчимом и, обидевшись, отправился к полицейским. Там старшеклассник рассказал, что родственник якобы его избил.

Однако в ходе проверки показания несовершеннолетнего не подтвердились.

В марте сообщалось, что в Москве 12-летний школьник, прогулявший уроки, сдал родителей полиции из-за того, что те решили его наказать.

Оперативники отправились по месту жительства юного заявителя. Выяснилось, что родители мальчика работают в Московском авиационном институте и стараются обеспечивать его всем необходимым. Мать не стала отрицать, что отругала школьника за прогулы. По словам женщины, от эмоций она дала ему пощечину.

Отец также подтвердил, что был недоволен сыном из-за его нежелания учиться и помогать в быту, но рукоприкладства он к ребенку не применял.

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Анна Щербакова
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