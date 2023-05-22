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18:11, 22 мая 2023Культура

Создатель группы «Винтаж» сравнил «Ласковый май» с легким наркотиком

Создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф сравнил «Ласковый май» с легким наркотиком

Фото: Кинокомпания "Каропрокат" / РИА Новости

Создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф объяснил популярность музыкального коллектива «Ласковый май». Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.

Продюсер рассказал, что в период 90-х группа представила «супермодное» и актуальное звучание, чем запала в сердца «девчонок, которые плакали на концертах».

«Я не говорю про хорошие песни советского периода. Я сам обожаю Дунаевского (советский композитор — прим. «Ленты.ру»), обожаю Пахмутову (советский и российский композитор — прим. «Ленты.ру») и так далее. Но были люди, принимающие решения на радиостанциях, на телевидении, которые уже до маразма довели это отсечение того, того, того, когда уже финальный продукт получался какой-то совсем коцаный, кастрированный и так далее. И после этого "бац!" и "Ласковый май"», — отметил Романоф, сравнив группу с легким наркотиком.

Продюсер также добавил, что причиной популярности стала совместная работа Юрия Шатунова и одного из основателей «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Создатель «Винтажа» подчеркнул, что последний являлся отличным композитором и мелодистом.

Ранее авиабилет с именем бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу на одной из популярных платформ в сети за 100 тысяч рублей.

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Анастасия Астахова
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