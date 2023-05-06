В сети выставили на продажу авиабилет Шатунова за 100 тысяч

В сети выставили на продажу авиабилет Юрия Шатунова в Казань за 100 тысяч рублей

Авиабилет с именем бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу на одной из популярных платформ в сети за 100 тысяч рублей. Продавец в телефонном разговоре с РИА Новости заявил, что вещь подлинная.

При этом место на билете — эконом-класса, а отрывная часть сохранилась. Как уточняется, знаменитый музыкант действительно мог лететь из Москвы в Казань 16 января прошлого года. 17 января в столице Татарстана состоялся концерт музыканта, который несколько раз переносили из-за коронавируса.

23 июня 2022 года Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. На церемонию прощания с музыкантом приехали сотни поклонников. Позже стало известно, что часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронят в Германии.

В конце прошлого года появилась информация, что в Москве установят памятник российскому поп-певцу. Уточнялось, что памятник появится на могиле артиста на Троекуровском кладбище в Москве к 6 сентября 2023 года — к 50-летнему юбилею Шатунова. Эту информацию подтвердил представитель исполнителя Аркадий Кудряшов.

