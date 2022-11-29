В Москве установят памятник Юрию Шатунову

В Москве в 2023 году установят памятник экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову

В Москве установят памятник российскому поп-певцу, экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник появится на могиле артиста на Троекуровском кладбище в Москве к 6 сентября 2023 года — то есть к 50-летнему юбилею Шатунова. Это подтвердил представитель исполнителя Аркадий Кудряшов. По его словам, работы по созданию монумента уже начались, однако он не уточнил, кто будет скульптором.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. На церемонию прощания с музыкантом пришли сотни поклонников. Позже стало известно, что часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронят в Германии.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, — с этого момента началась история группы «Ласковый май». Среди главных хитов коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег».