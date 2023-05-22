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18:41, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Мясников ответил на обвинения в навязывании еды из насекомых

Мясников ответил Шукшиной на репост с обвинением его в навязывании еды из насекомых
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Вадим Тараканов / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил актрисе Марии Шукшиной после того, как в ее Telegram-канале появился репост публикации, обвиняющей доктора в навязывании россиянам идеи еды из насекомых из-за его высказываний на эту тему. Комментарии Мясников опубликовал в своем Telegram-канале.

«Оказывается, я безапелляционно заявил в одной из передач: "Будете есть насекомых!", чем Марию разгневал! (...) Да нет, Мария, мух ни вам, ни другим предлагать не буду. И других насекомых тоже! Я пробовал в Китае — гадость!» — высказался он о критике в свой адрес.

Вместе с тем Мясников пояснил, что внимание к пище из насекомых обусловлено тем, что животноводство себя исчерпывает. Специалист подчеркнул, что эта отрасль наносит вред экологической обстановке. Он указал, что, помимо того, производство пищи из насекомых рассматривается как вариант борьбы с голодом.

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«Поэтому ученые и обратили внимание на насекомых, как на практически неисчерпаемый источник белка. Миллиарды людей на планете так или иначе употребляют насекомых в пищу, почему же, предлагают они, не поставить это на промышленную основу?» — добавил врач. Однако, по словам Мясникова, он надеется, что «на наш век» людям хватит и привычных источников пищи.

Специалист высказался на тему еды из насекомых в выпуске авторской программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» от 22 мая 2022 года. В нем врач выразил уверенность, что в будущем из-за перенаселения и недостатка мяса люди обратятся к пище из насекомых.

Спустя год после выхода выпуска, 21 мая, в Telegram-канале «Родительское Всероссийское Сопротивление» появился пост, в котором Мясникова из-за прозвучавших в программе слов обвинили в навязывании такой пищи, а также назвали «купленной говорящей головой». Шукшина репостнула эту публикацию к себе на канал.

Ранее Мясников посоветовал зрителям, недовольным его стилем ведения программы «О самом главном», выключать телевизор. Так врач отреагировал на публикацию в СМИ, что аудитория недовольна им из-за якобы разговоров в передаче на отвлеченные темы, плохой дикции и употребления пищи в эфире.

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Маргарита Щигарева
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